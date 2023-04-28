Набиуллина: в России запретят торговать акциями предприятий ВПК недружественных стран

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране будет запрещена биржевая торговля акциями предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) из недружественных стран. Сроки внесения соответствующих изменений в законодательство она не уточнила.

«Предполагается, что торговля такими акциями не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить»,— рассказала госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ (цитата по РБК). По ее словам, этот вопрос будет «дополнительно прорабатываться».

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский сообщил, что операции по покупке и продаже акций западных компаний ВПК на данный момент, в частности, возможны через мобильные приложения российских брокеров, например в приложении «Тинькофф инвестиции». В том числе речь идет о производителе HIMARS Lockheed Martin Corporation. Парламентарий отметил, что по итогам 2022 года на СПБ бирже акции 11 зарубежных компаний военно-промышленного комплекса выросли почти на 30%.

Александр Кислов