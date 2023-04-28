На Енисее открылась навигация

28 апреля в Красноярске состоялось официальное открытие навигации 2023 года. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель министра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов, руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов, генеральный директор компании «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф и другие почетные гости, ветераны речной отрасли и курсанты профильных учебных заведений.



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По традиции у причала возле Речного вокзала выстроились пассажирские и грузовые суда, украшенные флагами расцвечивания. Уже в ближайшее время теплоходы выйдут в рейсы.

«Пассажирский и грузовой флот сегодня полностью готов к исполнению своих обязанностей, программа социальных перевозок пассажиров сформирована. Грузовой флот будет выполнять классические задачи, такие как северный завоз, а кроме того, продолжит оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов крупным промышленным предприятиям – это «Норникель», «Роснефть» (проект «Восток-Ойл»), «Северная звезда», – подчеркнул Ренат Даутханов.

Производственная программа перевозок Енисейского речного пароходства и переработки грузов в портах сформирована в объеме 3,5 млн тонн грузов, основной объем из которых приходится на долю предприятий группы «Норникеля».

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«Навигация в этом году будет напряженной. Продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов «Норникеля» – это «Серная программа», реновация жилого фонда, социальной и инженерной инфраструктуры Норильска. Для решения поставленных задач будет задействовано 410 судов Енисейского пароходства различного назначения и 3300 человек, из которых более 1000 плавсостава, порядка 700 – портовых работников», – отметила генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Старту навигации предшествовала тщательная подготовка. В зимний период проделана большая работа по ремонту судов, их восстановлению и модернизации. Помимо этого, флот пароходства пополнился двумя новыми баржами морского класса, построенных на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе. В 2023 году ожидается поступление ещё четырех барж из той же серии. Плавсостав обучен в соответствии со всеми нормативными документами. В настоящее время идет погрузка каравана на Подкаменную Тунгуску, который отправится в путь после 10 мая.

АО «ЕРП»