Табачный капитал

«Коммерсантъ Стиль» — про парфюмы нотами дыма и табака, которые, вопреки стереотипу, могут носить как мужчины, так и женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Эти роскошные ароматы — обволакивающие, теплые, дымные, конечно, про абсолютный гедонизм. Как правило, табачные ноты в парфюмерии переплетаются с пудровым ирисом, соленой карамелью, насыщенными какао-бобами, превращая каждую из них в нечто особенное. Так, табачные листья в сочетании с ромом, ванилью или шоколадом будут звучать так, как будто вы находитесь в джаз-клубе, а свежий коктейль табака с кардамоном или душистым перцем даст ощущение непредсказуемости и внутренней свободы начала дня. Смело и необычно смешивать листья табака с мускусом, морскими нотами или с почти неуловимым запахом слегка потертой, байкерской кожи. Аромат, который мы выбираем, становится продолжением нас самих, именно поэтому поиск «того самого» так важен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Vilhelm Parfumerie, парфюмерная вода Chicago High. Ноты: шампанское, мед, табак, пачули. Penhaligon's, парфюмерная вода Changing Constance. Ноты: свежий кардамон, душистый перец, масло, соленая карамель, табак. Scentologia, парфюмерная вода Ab.so.lute. Ноты: белые цветы, ваниль, амбра, мускус бобы тонка, табак. Clive Christian, духи Blond Amber, XXI Art Deco Noble Collection. Ноты: розовый перец, горький апельсин, имбирь, ромбергамот, грейпфрут, кардамон, белый табак, сандал, жасмин, шафран, османтус, сухофрукты, тубероза, ветивер, лабданум, мирра, пачули, мускус, кедр, ваниль, бобы тонка. Diptyque, парфюмерная вода Volutes. Ноты: мед, светлый табак, ирис, корица. Caron, парфюмерная вода Tabac Noir. Ноты: цветы болгарского душистого табака с оттенками кожи, дыма, меда и пачули. Следующая фотография 1 / 6 Vilhelm Parfumerie, парфюмерная вода Chicago High. Ноты: шампанское, мед, табак, пачули. Penhaligon's, парфюмерная вода Changing Constance. Ноты: свежий кардамон, душистый перец, масло, соленая карамель, табак. Scentologia, парфюмерная вода Ab.so.lute. Ноты: белые цветы, ваниль, амбра, мускус бобы тонка, табак. Clive Christian, духи Blond Amber, XXI Art Deco Noble Collection. Ноты: розовый перец, горький апельсин, имбирь, ромбергамот, грейпфрут, кардамон, белый табак, сандал, жасмин, шафран, османтус, сухофрукты, тубероза, ветивер, лабданум, мирра, пачули, мускус, кедр, ваниль, бобы тонка. Diptyque, парфюмерная вода Volutes. Ноты: мед, светлый табак, ирис, корица. Caron, парфюмерная вода Tabac Noir. Ноты: цветы болгарского душистого табака с оттенками кожи, дыма, меда и пачули.

Ирина Кириенко