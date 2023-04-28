Табачный капитал

«Коммерсантъ Стиль» — про парфюмы нотами дыма и табака, которые, вопреки стереотипу, могут носить как мужчины, так и женщины.
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Эти роскошные ароматы — обволакивающие, теплые, дымные, конечно, про абсолютный гедонизм. Как правило, табачные ноты в парфюмерии переплетаются с пудровым ирисом, соленой карамелью, насыщенными какао-бобами, превращая каждую из них в нечто особенное. Так, табачные листья в сочетании с ромом, ванилью или шоколадом будут звучать так, как будто вы находитесь в джаз-клубе, а свежий коктейль табака с кардамоном или душистым перцем даст ощущение непредсказуемости и внутренней свободы начала дня. Смело и необычно смешивать листья табака с мускусом, морскими нотами или с почти неуловимым запахом слегка потертой, байкерской кожи. Аромат, который мы выбираем, становится продолжением нас самих, именно поэтому поиск «того самого» так важен.