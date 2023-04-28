Один из кандидатов в мэры Миасса отказалась от участия в конкурсе

Число претендентов на должность главы Миасса сократилось до трех человек. От дальнейшего участия в конкурсе отказалась начальник отдела социальных проектов ООО «Завод „Спецагрегат“» Анастасия Захарова, сообщает собрание депутатов Миасса.

28 апреля состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов. По итогам рассмотрения документов было принято решение о регистрации и допуске к участию в конкурсе всех оставшихся кандидатов. Это вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, генеральный директор ООО «Аргус групп М» (Челябинск) Виктор Легенчук и начальник управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин.

11 мая пройдут собеседования и тестирование кандидатов. После чего комиссия решит, кого представить депутатам на голосование.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале марта собрание депутатов Миасс приняло досрочную отставку мэра Григория Тонких. Он заявил, что намерен сосредоточиться «на другом направлении работы».