ФСБ сообщила о задержании 17-летнего жителя Калужской области за подготовку поджога электроподстанции

Сотрудники ФСБ в Калужской области задержали 17-летнего молодого человека за подготовку поджога местной электроподстанции, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. На опубликованном видео задержанный утверждает, что его куратором был представитель «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

«В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции»,— говорится в сообщении ЦОС, которое приводит ТАСС.

В устроенном задержанным молодым человеком схроне обнаружены три самодельных зажигательных устройства, отмечает ФСБ. Были изъяты средства связи, содержащие инструкции по изготовлению подобных устройств.

Сам задержанный заявил, что ради интереса написал в Telegram-бот «Русского добровольческого корпуса». Ему рассказали о деятельности РДК, после чего дали контакты куратора «для дальнейшего разговора». «После долгого общения мы сошлись на подстанции. Дальше я изготовил три бутылки "коктейля Молотова" из подручных средств. Зажигательные смеси я спрятал в заброшенном доме. Я думал, что ничего серьезного не будет, подожгу, и никто не узнает»,— говорит он на опубликованном ФСБ видео.

2 марта группа диверсантов проникла с территории Украины в два села в Брянской области. Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне вооруженных сил Украины. Организаторов рейда Дениса Капустина и Алексея Огурцова объявили в международный розыск.

Подробнее — в публикации «Ъ» «После Капустина взялись за Огурцова».

Милена Костерева