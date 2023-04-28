Алексей Потешкин назначен замглавы администрации Ростова по вопросам ГО и ЧС

Заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС назначен Алексей Потешкин, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Исполнять обязанности главы городского управления по делам ГО и ЧС будет заместитель начальника подразделения Александр Наумов.

Ранее сообщалось, что в Ростове утверждена должность заместителя главы администрации по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Планируется, что новый заместитель градоначальника будет курировать контакты с правоохранительными органами, заниматься общественным порядком, мобилизационной работой, а также будет курировать комитеты по охране окружающей среды, межнациональным вопросам, религии и казачеству.

Анастасия Назарова