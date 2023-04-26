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В Ростове утверждена должность замглавы администрации по вопросам ГО и ЧС

В администрации Ростова-на-Дону утверждена новая должность — заместитель главы администрации по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Решение было принято на 18-м заседании гордумы донской столицы, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Вместе с утверждением нового поста, в штатном расписании будет ликвидирована должность заместителя главы по вопросам экономического развития. Необходимость решения на собрании городского парламента объяснил замглавы по организационно-правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий. По его словам господина Новицкого, теперь за экономическое развитие города будет отвечать первый замглавы администрации, которым сейчас является Юрий Овчинников.

Новый руководитель — заместитель главы администрации по вопросам ГО и ЧС — будет курировать вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, общественного порядка, мобилизационной работы, а также комитеты по охране окружающей среды, межнациональным вопросам, религии и казачеству. Кто займт новую должность пока не сообщается.

Анастасия Ермолаева

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