Замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов ушел в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял отставку своего заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Пикалова, сообщает пресс-служба горадминистрации. Исполняющим обязанности замглавы назначен директор департамента ЖКХ Алексей Пономарев.

Ранее сообщалось, что в начале марта текущего года в доме у Алексея Пикалова проходили обывски в связи с делом о получении взятки директором курируемого замглавой муниципального предприятия «Ростгорсвет». Предполагается, что директор МКП «Ростгорсвет» Антон Рачков получили 1 млн руб. взамен на право заключения договора вне конкуренции.

Анастасия Назарова