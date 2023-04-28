Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов ушел в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял отставку своего заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Пикалова, сообщает пресс-служба горадминистрации. Исполняющим обязанности замглавы назначен директор департамента ЖКХ Алексей Пономарев.

Ранее сообщалось, что в начале марта текущего года в доме у Алексея Пикалова проходили обывски в связи с делом о получении взятки директором курируемого замглавой муниципального предприятия «Ростгорсвет». Предполагается, что директор МКП «Ростгорсвет» Антон Рачков получили 1 млн руб. взамен на право заключения договора вне конкуренции.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...