Между Сочи и Ереваном запустили прямые рейсы

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы между Сочи и Ереваном. Они будут выполняться ежедневно на самолетах семейства Airbus A320, сообщает пресс-служба компании.
Фото: Ирина Пономарева
В летний сезон в столицу Армении авиаперевозчик также будет доставлять пассажиров из Москвы и Екатеринбурга. Кроме того, авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») запустит рейсы из Санкт-Петербурга, Самары и Волгограда.
С 1 июня «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов в Сочи более чем до 30 в сутки. На курорт будут доставлять пассажиров из 12 городов России.
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