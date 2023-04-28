Между Сочи и Ереваном запустили прямые рейсы

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы между Сочи и Ереваном. Они будут выполняться ежедневно на самолетах семейства Airbus A320, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Пономарева Фото: Ирина Пономарева

В летний сезон в столицу Армении авиаперевозчик также будет доставлять пассажиров из Москвы и Екатеринбурга. Кроме того, авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») запустит рейсы из Санкт-Петербурга, Самары и Волгограда.

С 1 июня «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов в Сочи более чем до 30 в сутки. На курорт будут доставлять пассажиров из 12 городов России.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram