Аэрофлот в летний период увеличит количество рейсов в Сочи до 30 в день

Аэрофлот с 1 июня увеличит частоту рейсов в Сочи более чем до 30 в сутки. Они будут выполняться из 12 городов России, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Пономарева Фото: Ирина Пономарева

Из Москвы количество рейсов увеличится до 20 в день, из Санкт-Петербурга — до двух. Также ежедневно на курорт будут выполняться полеты из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска. Три раза в неделю в Сочи будут летать самолеты из Новосибирска и четыре раза — из Тюмени.

Увеличит частоту полетов в Сочи из Санкт-Петербурга и авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»). Она будет выполнять по этому направлению до пяти рейсов в день.

Аэропорт Сочи является единственным открытым на юге страны. С начала СВО он работает в режиме временного хаба. В 2022 году аэропорт поставил рекорд по пассажиропотоку, который увеличился на 17%, до 13 млн человек.

Татьяна Ручкина

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