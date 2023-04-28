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Минприроды Кубани отрицательно оценило проект курорта на Таманском полуострове

Министерство природных ресурсов Краснодарского края дало отрицательную оценку проекту создания курортной территории на Таманском полуострове. Проект, который планировала реализовать ГК «Самолет», несет угрозу экосистеме полуострова, сообщает «Ъ-Кубань».

Согласно проекту ГК «Самолет», в Темрюкском районе на участке площадью 3 тыс. га в районе поселков Батарейка и Ильич планировалось строительство жилья, гостиниц, медкластеров и создание рекреационных территорий. К реализации проекта группа компаний собиралась приступить в 2024 году.

Земли в районе планируемой стройки частично входят в границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения — зоологического заказника «Запорожско-Таманский». Эти территории важны как место зимовки редких видов птиц.

«Размещение нового города, планируемое ГК "Самолет", может привести к обострению фактора беспокойства для орнитофауны заказника и прилегающей территории»,— цитирует «Ъ-Кубань» и. о. министра природных ресурсов края Сергея Еремина.

Местные власти требуют от инвестора тщательной доработки проекта для полного соответствия экологическим нормам и всем критериям, связанным с целевым использованием сельхозземель.

Анастасия Назарова

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