На Первомай в Петербурге отменили разводку мостов

Мосты в Санкт-Петербурге не будут разводиться в ночь с 1 на 2 мая в связи с празднованием в городе Праздника весны и труда. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест».

«Согласно п. 4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации»,— отмечается в сообщении.

В организации добавили, что при внеплановом изменении графика разводки информация об изменениях будет оперативно опубликована на ресурсах «Мостотреста».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Биржевом мосту в Петербурге возобновили демонтаж временных свай и ограничили движение автомобилей.

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