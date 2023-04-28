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Коммерсантъ FM
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Глава совета управляющих BBC ушел в отставку из-за нарушения корпоративных правил работы

Вещательная корпорация BBC сообщила об отставке председателя ее совета управляющих Ричарда Шарпа. Причиной отставки стала вчерашняя публикация результатов расследования нарушения господином Шарпом корпоративных правил и стандартов. Глава совета управляющих обвинялся в том, что не сообщил о возможном конфликте интересов при его назначении на эту должность.

Речь идет о том, что в 2021 году господин Шарп помог обеспечить гарантии для получения кредита на £800 тыс. (почти $1 млн) тогдашнему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Через несколько недель после этого господин Джонсон назначил его главой совета управляющих BBC. Об этом еще в январе сообщила The Sunday Times.

В четверг были опубликованы результаты расследования дела, которое провел юрист Адам Хеппинстолл по заказу британской Комиссии по назначению на общественные должности. В расследовании отмечается, что ситуация с кредитом создает «потенциальный конфликт интересов» и нарушает правила назначения на общественные должности. Это не значит, что господин Шарп в итоге обязательно был бы уволен с должности, но он решил уйти сам. По его словам, в противном случае ситуация «могла отвлекать» BBC от нормальной работы. Сам господин Шарп не считает, что конфликт интересов имел место. По его словам, он просто познакомил одних своих знакомых с другими. Господин Шарп покинет свой пост до конца июня, чтобы дать возможность правительству найти ему замену.

Яна Рождественская

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