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Коммерсантъ FM
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«Фаворит всех времен — Stella McCartney для Adidas»

Анна Минакова — об одежде для йоги

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о брендах, которые выпускают удобную форму для занятий, в частности, о Alo Yoga, Girlfriend Collective и Sweaty Betty.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Не знаю, какой вид спорта предпочитаете вы, но лично я страстный фанат йоги. Это, конечно, и не спорт, если уж совсем точно, а практика, совмещающая физическую активность с дыханием и философией. Но сегодня не о высоком, а о вполне приземленном: о том, какие бренды делают хорошие форму и аксессуары для йоги.

Конечно, фаворит всех времен — Stella McCartney для Adidas. И одежда, и коврики очень удобные. Сама часто в ней и на них занимаюсь, но это партнерство настолько известное, что рассказывать о нем подробнее вряд ли стоит.

А вот Alo Yoga у нас известна не так хорошо, но этот бренд любят многие американские селебрити. Одежда, с одной стороны, довольно минималистичная и нейтральная, с другой — узнаваемая благодаря деталям вроде лихо перекрещенных бретелей топов.

Еще одна приятная марка — Girlfriend Collective. Тут прежде всего интересен ассортимент: подумали о девушках всех размеров, а также об одежде для беременных, которые занимаются йогой. Ну и напоследок еще один хороший бренд, который лично мне нравится всем, включая название, — Sweaty Betty. У «Бетти» есть и легинсы с яркими принтами, и спортивные костюмы свободного, я бы даже сказала, пижамного кроя. Для такой утренней ленивой йоги.

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