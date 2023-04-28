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Коммерсантъ FM
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«Необистро посвящено прежде всего еде, а не напиткам»

Дарья Цивина — о К by Hydra

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, на чем сделали акцент владельцы необистро на Новом Арбате, а также о его меню и атмосфере.

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Фото: К by Hydra

Фото: К by Hydra

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Фото: К by Hydra

Фото: К by Hydra

К by Hydra открыла та же команда, что и Hydra Bar, который полгода назад вынужденно съехал с Никитского бульвара и теперь ищет новое жилье. Необистро оказалось полной противоположностью первого бара по энергетике, стилю и тематике — оно необычайно светлое, текстурное, воздушное и посвящено прежде всего еде, а не напиткам.

На этот раз к ресторатору Лере Дородных и бартендеру Александру Литвинову присоединился молодой шеф из Ростова-на-Дону Борис Вартанов, который предложил свежее виденье южноамериканской кухни с изящными южноевропейскими акцентами в виде каперсов, пармезана и овощного демиглас. Меню получилось компактным, ярким и по-настоящему вкусным.

Пробовать обязательно надо домашние тако из кукурузы с уткой конфи, рукотворной томатной сальсой, малиновым луком и дзадзыки, а также сочные вешенки на гриле, политые соусом «имбирный винегрет», на пенне из копченого сыра и превосходную шею ягненка, томленую 12 часов. Нежнейшая мякоть разбирается на кусочки и подается с кукурузными лепешками и двумя соусами.

На десерт все заказывают мини-копию «Истукана» с острова Пасхи, начиненную шоколадным муссом и малиновым кули. К еде прилагаются изумительная оранжерея с кактусами под стеклянной крышей, тихий двор, где скоро откроется летняя веранда, и питкие легкие коктейли на текиле, писко и кашасе. Главное — найти К by Hydra в арбатских переулках. Мой вам совет: прокладывайте маршрут от Нового Арбата, иначе точно заплутаете.

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