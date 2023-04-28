Апартаменты притормозили

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему на столичном рынке недвижимости сокращается доля нежилых помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С каждым кварталом московские застройщики выводят в реализацию все меньше апартаментов. В новых проектах или корпусах уже строящихся комплексов в продажу с начала года поступило менее 2 тыс. лотов. Результаты первого квартала 2023 года втрое ниже результатов за аналогичный период 2022-го. Аналитики портала arendator.ru связывают этот тренд с ростом затоваренности и ослаблением спроса.

В комплексах и отдельных корпусах с апартаментами, выведенных в реализацию в первом квартале прошлого года, предусмотрено 5,2 тыс. лотов. Далее этот показатель неуклонно снижается. У дебютантов второго квартала суммарный размер фонда составил 3,8 тыс. апартаментов, в третьем квартале еще на 500 лотов меньше. И в конце года показатель был уже на уровне 2,3 тыс. С начала 2023-го продажи открыты в 11 корпусах.

Девелоперы не спешат с выводом на рынок новых апарт-комплексов в основном из-за того, что их потенциальная аудитория стала пассивнее и малочисленнее, полагают специалисты. При этом в экспозиции немало вариантов в ранее выведенных проектах. С начала 2023 года в сегменте апартаментов лишь пять премьер, всего в них чуть более 300 лотов. В целом за два года доля апартаментов в структуре реализованных объектов в городе сократилась с 11% до 7%. Одна шестая часть новых поступлений сейчас представлена проектами редевелопмента. Год назад в реконструированных зданиях была сконцентрирована треть от объема потенциального предложения.