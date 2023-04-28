В Петербурге суд изъял у бывшего полицейского квартиру и паркинг, купленные на неподтвержденные средства

Петербургский суд по иску от прокуратуры взыскал с бывшего начальника отдела по работе с личным составом полицейского главка недвижимое имущество на сумму 44 млн рублей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Средства, на которые была приобретена недвижимость, признаны полученными незаконным путем.

«Установлено, что бывший начальник отдела по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его близкие родственники приобрели на неподтвержденные доходы три квартиры и долю в праве общей долевой собственности на нежилое помещение — паркинг, общей стоимостью более 44 млн рублей»,— говорится в сообщении.

Иск подал прокурор Петербурга Виктор Мельник после проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Требования суд удовлетворил в полном объеме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд взыскал с петербургских муниципалов 400 тыс. рублей в пользу пострадавшего на ветхой детской площадке ребенка.

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