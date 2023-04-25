Суд взыскал с петербургских муниципалов 400 тыс. рублей в пользу пострадавшего на ветхой детской площадке ребенка

Кировский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск к муниципальному казенному учреждению «МСЗ МО Дачное» и взыскал 400 тыс. рублей в пользу семьи ребенка, пострадавшего на местной детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства, поддержавшего обвинение.

«Проверка прокуратуры показала, что детское игровое оборудование содержится в ненадлежащем виде, имеет ветхие крепления. По требованию прокуратура с ответчика взыскано 400 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего»,— говорится в сообщении.

Инцидент произошел летом 2022 года, когда упавший с одной из игровых конструкций 11-летний ребенок сломал себе обе руки. Мальчик восстанавливался после травмы не менее трех месяцев.

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