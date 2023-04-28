Фигурант дела о взятках в «Нижегородском водоканале» осужден на 4,5 года

В Нижнем Новгороде на 4,5 года строгого режима осужден Сергей Багаев, один из фигурантов уголовного дела о крупных взятках в руководстве АО «Нижегородский водоканал». По сообщению областной прокуратуры, он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Багаев перед судебным заседанием по обвинению в получении взятки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сергей Багаев перед судебным заседанием по обвинению в получении взятки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В суде было установлено, что с июня 2018 года по ноябрь 2020 года подсудимый входил в состав преступного сообщества, в которое входило и бывшее руководство «Нижегородского водоканала». Сергей Багаев выступал в качестве получателя взяток от представителей подрядных организаций. В дальнейшем он передавал директору водоканала Николаю Николюку, который также проходит обвиняемым, но вину не признает. Всего, по данным следствия, участники коррупционной группыполучили с подрядчиков взяток на общую сумму свыше 40 млн руб.

Сергей Багаев признал вину, заключив досудебное соглашение с прокуратурой. Он раскрыл следствию преступную схему и ее участников. Кроме реального срока заключения Сергею Багаеву был назначен штраф в размере 23 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», организаторами преступного сообщества следствие считает москвичей Олега Лобанова и Илью Рыжего (объявлен в розыск). Николай Николюк, по версии обвинения, был руководителем нижегородского крыла группировки. В получении откатов с подрядчиков также обвинили бывшего первого замдиректора водоканала Александра Сидляревича и Артема Василенко (зятя Олега Лобанова). Коммерсант Владимир Пшеничников обвинен в покушении на мошенничество.

Андрей Репин