В Ростове-на-Дону 1 мая пройдет открытие экологического парка «Первая миля»

Торжественное открытие непрерывного экологического парка «Первая миля» вдоль реки Темерник пройдет в Ростове-на-Дону 1 мая, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

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По словам градоначальника, в рамках открытия в парке выступит джаз-оркестр Кима Назаретова. Также в прогулочной зоне пройдет шоу мыльных пузырей и мастер-классы.

На территории экологического парка выполнено озеленение, проложены тротуары и проезды, велодорожки, также установлены малые архитектурные формы.

Создание новой общественной зоны началось в 2019 году. Благоустроить 17 км вдоль Темерника планировалось за пять лет, но позже сроки менялись из-за сложностей работы с подрядчиком. Ранее сообщалось, что парк будет открыт в апреле текущего года. Сроки сдвинулись из-за изменения проектных решений.

Анастасия Назарова