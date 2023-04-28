Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону 1 мая пройдет открытие экологического парка «Первая миля»

Торжественное открытие непрерывного экологического парка «Первая миля» вдоль реки Темерник пройдет в Ростове-на-Дону 1 мая, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Предыдущая фотография

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

По словам градоначальника, в рамках открытия в парке выступит джаз-оркестр Кима Назаретова. Также в прогулочной зоне пройдет шоу мыльных пузырей и мастер-классы.

На территории экологического парка выполнено озеленение, проложены тротуары и проезды, велодорожки, также установлены малые архитектурные формы.

Создание новой общественной зоны началось в 2019 году. Благоустроить 17 км вдоль Темерника планировалось за пять лет, но позже сроки менялись из-за сложностей работы с подрядчиком. Ранее сообщалось, что парк будет открыт в апреле текущего года. Сроки сдвинулись из-за изменения проектных решений.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...