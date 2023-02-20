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Парк «Первая миля» вдоль реки Темерник в Ростове будет сдан в эксплуатацию в апреле

Срок ввода в эксплуатацию экологического парка «Первая миля» в Ростове-на-Дону сдвинулся на 15 апреля текущего года из-за изменения проектных решений, сообщается в докладе об итогах работы министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области за 2022 год. Документ опубликован в на сайте правительства региона.

Согласно докладу, срок сдачи продлился из-за строительства мостового перехода между «Первой милей» и парком Октября.

При этом отмечается, что в 2022 году на территории парка было высажено 787 деревьев и 1720 кустарников.

Строительство парка вдоль Темерника начали в 2019 году. Обустроить территорию протяженностью 17 км планировали в течение пяти лет. В 2021 году выяснилось, что подрядчик допустил ряд нарушений при реализации проекта. Администрация Ростова-на-Дону планировала завершить строительство осенью 2022 года, но сроки вновь перенесены.

Анастасия Назарова

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