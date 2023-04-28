На Тамани 270 старшеклассников проходят профориентацию в рамках проекта «ТелеПорт в будущее»

В Краснодарском крае 270 старшеклассников из шести школ станицы Тамань, поселков Волна, Таманский, Прогресс и Веселовка проходят профориентацию в рамках проекта «ТелеПорт» в будущее. Об этом сообщает пресс-служба компании «ОТЭКО» — оператора морских терминалов в порту Тамань, которая стала инициатором этого проекта. В нем участвуют учащиеся 8-10 классов — проект позволит им определиться с будущей профессией.

В рамках первого этапа школьники проходят онлайн-тест, разработанный по методике итальянского профессора Сальваторе Сореси. Он помогает подросткам сделать мотивированный выбор будущей профессии, а также покажет их интересы, диагностирует уровень эмоциональной зрелости, способности преодолевать препятствия и принимать решение. По итогам тестирования родители и педагоги могут правильно выбрать стратегию мотивации к обучению школьника, достичь с ним взаимопонимания по выбору образования, отмечают в ОТЭКО.

После этого результаты тестирования на очных мастер-классах вместе со школьниками разберут психологи-профориентологи. Они расскажут подросткам, как устроен рынок труда, какое профессиональное направление выбрать, чтобы стать востребованным специалистом в родном регионе. Затем школьники поделятся на группы по профессиональным интересам и поделятся, как они представляют будущую работу в той или иной сфере.

Лучшие выпускники проекта «ТелеПорт в будущее» получат направление от компании «ОТЭКО» на целевой набор в учебные заведения Краснодарского края, отмечают в компании.

«Мы заинтересованы в людях, которые завтра придут в компанию и будут развиваться вместе с нами. Правильная профориентация — первый шаг в этом направлении. В этом году у нас пробный опыт, в будущем планируем расширить географию и увеличить число участников проекта, чтобы ежегодно включать в его орбиту все больше и больше ребят»,— подчеркивает Марина Лавринова, директор департамента подбора, обучения и адаптации персонала ОТЭКО.

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