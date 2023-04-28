Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Петербурге, в результате которого умер военкор Владлен Татарский, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась в списке службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемая Дарья Трепова (на экране монитора) во время заседания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Обвиняемая Дарья Трепова (на экране монитора) во время заседания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кроме того, в перечень внесен Юрий Денисов — гражданин Украины и предполагаемый соучастник теракта в кафе на Университетской набережной. Как утверждает следствие, он передал Треповой взрывчатку. Обоим включенным в список заблокировали денежные средства на банковских счетах.

По версии следствия, Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку со взрывчатыми веществами и передала ее военкору Владлену Татарскому. Он погиб во время взрыва, еще более 40 человек получили ранения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Трепова заявила, что сожалеет о содеянном. При этом на заседании Мосгорсуда девушка не сказала, признает ли она вину или нет.

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