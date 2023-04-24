Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова заявила, что сожалеет о содеянном

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что сожалеет о содеянном. При этом на заседании Московского городского суда девушка не сказала, признает ли она вину или нет.

«Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших»,— заявила Трепова (цитата по РИА Новости).

На заседании Мосгорсуд рассматривал заявление с жалобой стороны защиты на арест девушки. Ранее в суд поступила апелляция на постановление Басманного суда об избрании меры пресечения. Защита просила привлечь девушку к ответственности, которая не предполагает заключение под стражу. В обжаловании ареста суд отказал.

По версии следствия, Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку со взрывчатыми веществами и передала ее военкору Владлену Татарскому. Он погиб во время взрыва, еще более 40 человек получили ранения.

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