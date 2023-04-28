В МЧС сообщили о риске подтопления населенных пунктов в Иркутской области после обильного снегопада

МЧС Иркутской области не исключает подтопления населенных пунктов в регионе в конце апреля – начале мая. Критическая ситуация может возникнуть из-за обильных осадков, не характерных для апреля, говорится в сообщении Иркутского гидрометцентра.

«Ожидается интенсивное снеготаяние, затопление пониженных участков местности населенных пунктов, разлив малых рек и ручьев», - комментируют в МЧС по Иркутской области.

Температура воздуха в апреле этого года в Иркутской области оказалась ниже климатической нормы. По данным метеорологов, наблюдались процессы характерные для зимнего сезона. В последний раз так холодно было 13 лет назад, отмечают эксперты. 2627 апреля в регионе за полтора суток выпало 11,5 месячные климатические нормы осадков.

Ранее в Иркутске власти ввели режим повышенной готовности из-за аномального снегопада. За сутки в городе выпало 143% от апрельской нормы осадков, а всего с начала месяца — 354%. Высота снежного покрова составила 22 см. Из-за плохой уборки дорог общего пользования прокуратура Иркутской области внесла представление в адрес вице-мэра города Иркутска.

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Лолита Белова