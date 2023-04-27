Вице-мэру Иркутска из-за неубранных улиц после снегопада прокуратура внесла представление

Прокуратура Иркутска провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правилах благоустройства города, после чего внесла представление вице-мэру.

«Установлено, что на дорогах общего пользования и общественных территориях города расположено большое количество снежных валов. Несмотря на аномальные погодные условия, администрацией города не предпринято должных мер к уборке территорий и дорог от снега», - сообщает ведомство.

Накануне в Иркутской области прошел снегопад, региональный МЧС распространил оперативное предупреждение о неблагоприятных условиях с 26 по 27 апреля. За прошедшие сутки в городе выпало 30 мм осадков, что составляет 143% от нормы апреля, сообщили в Иркутском гидрометцентре. Высота снежного покрова - 22 см.

В Иркутске по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова введен режим повышенной готовности.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова