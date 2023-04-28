КПРФ в Бийске оспорила отказ в проведении первомайского шествия, в Барнауле получить разрешение не удалось

Алтайские коммунисты добились через суд разрешения о проведении первомайского шествия в Бийске. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал депутат заксобрания Алтайского края Антон Арцибашев. «Отстояли проведение шествия и митинга. В Бийске митинг начнется около стелы «Бийск – ворота Алтая», а после митинга состоится демонстрация по Петровскому бульвару до городской сцены»,– рассказал он. Ранее администрация Бийска отказала КПРФ на основании «неточной формулировкой цели мероприятия».

В Барнауле оспорить отказ городских властей в проведении первомайской демонстрации коммунистам не удалось. «На наш взгляд у нас железобетонные аргументы. Но практика показывает, что в Барнауле сложнее выигрывать суды, несмотря на нашу правоту. Политическое давление на такие решения тут выше»,– отметил господин Арцибашев.

Ранее коммунисты сообщали, что в Барнауле власти не согласовали ни один из двух предложенных КПРФ маршрутов шествия, сославшись на запланированные на площадях Советов и Ветеранов мероприятия. При этом площадь Ветеранов 1 мая, по данным властей, будет занята весь день, а на площади Советов нет ограждений, отмечали в КПРФ.

На этой неделе председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов говорил «Ъ-Сибирь», что «публичные мероприятия рекомендовано не проводить». «Мы будем проводить встречи с губернатором Виктором Томенко, плюс организуем сбор средств для участников СВО»,– говорил он.

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Оксана Павлова