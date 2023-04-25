Сибирь не прошествует

Регионы Сибири в этом году откажутся не только от «бессмертных полков», но и от традиционных первомайских шествий. Профсоюзы, которые годом ранее отчитывались о тысячах собравшихся на Первомай горожан, в этот раз не будут проводить массовые мероприятия, ссылаясь на «обстановку» и рекомендации силовых ведомств. Попытка новосибирского отделения «Яблока» согласовать на 1 мая митинг-шествие не увенчалась успехом. Мэрия Новосибирска, в частности, напомнила о прошлогодних поправках в федеральный закон, запретивших массовые мероприятия возле образовательных учреждений и органов власти, которых на пути демонстрантов было бы сразу несколько.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Публичные мероприятия профсоюзы решили не проводить, ссылаясь на «обстановку» и рекомендации силовых ведомств

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Публичные мероприятия профсоюзы решили не проводить, ссылаясь на «обстановку» и рекомендации силовых ведомств

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Большинство федераций профсоюзов в регионах Сибири сообщили „Ъ-Сибирь“, что в этом году откажутся от массовых мероприятий на 1 мая. «Публичные мероприятия рекомендовано не проводить,— рассказал председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.— Мы будем проводить встречи с губернатором Виктором Томенко, плюс организуем сбор средств для участников СВО».

В Томске также был отменен запланированный на 1 мая митинг-шествие. «Рекомендовали не проводить силовые структуры, хотя все было согласовано с мэрией и областной администрацией»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ представители информационного центра Федерации профсоюзных организаций Томской области. Празднование Первомая ограничат традиционной областной комиссией, которая состоится 26 апреля при участии профсоюзных лидеров и, возможно, губернатора Владимира Мазура. В Республике Алтай также ограничатся проведением комиссии, встречей с главой региона Олегом Хорохординым и занесением 22 новых имен на республиканскую Доску почета. «Шествие в связи с антитеррористическими мерами принято решение не проводить»,— объяснил „Ъ-Сибирь“ председатель объединения организаций профсоюзов Республики Алтай Андрей Ищенко.

В пресс-службе Омского областного союза организаций профсоюзов рассказали, что пока четких рекомендаций не получали и продолжают готовиться к Первомаю, рассматривая «видоизмененные формы»: «Если будет распоряжение и „зеленый свет“ в плане безопасности проведения массовых мероприятий, то мы готовы в них участвовать. Мы рекомендовали нашим членским организациям провести внутри своих организаций собрания и обсудить наиболее острые вопросы».

Федерация профсоюзов Красноярского края планирует 1 мая провести праздничное мероприятие на площадке у стелы «Красноярск — город трудовой доблести» около ДК им. 1 Мая. В нем примет участие ограниченный круг лиц: почетные гости, ветераны и представители общественных организаций. Помимо этого, 28 апреля на площади перед городским дворцом культуры пройдет закрытое мероприятие для членов профсоюза.

«У нас первого числа будет концерт в ДКЖ. Также планируется автопробег — сейчас идут переговоры с ГИБДД, маршрут еще обсуждается. Первомайские шествия не проводят, потому что есть разные ограничения»,— сообщили представители Федерации профсоюзов Новосибирской области. На прошлой неделе новосибирское отделение партии «Яблоко» получило от мэрии отказ в согласовании первомайского шествия по Красному проспекту. Среди причин власти указали неправильное оформление уведомления и пролегание маршрута мимо гимназии, колледжа, двух вузов и структурного подразделения мэрии. Согласно поправкам в федеральный закон о публичных мероприятиях (54-ФЗ), которые Госдума приняла в конце 2022 года, проведение митингов и шествий вблизи образовательных учреждений и зданий органов публичной власти запрещено. «То есть на центральных улицах города теперь проводить массовые собрания его жителей нельзя примерно везде. Хотя, видимо, справедливости ради, законодатели все же оставили возможность несогласным гражданам провести шествие и демонстрацию на городских задворках»,— прокомментировали отказ мэрии в новосибирском «Яблоке».

От формата шествия «в соответствии с новым законом и недостаточно спокойной, по нашему мнению, обстановкой» ушли и в Хакасии, сообщила „Ъ-Сибирь“ председатель Федерации проф­союзов республики Евгения Ольховская. «Мы решили провести только концерт на Первомайской площади. Предварительно за два часа будет проходить проверка людей полицией, чтобы не было пронесено запрещенных веществ»,— уточнила она.

В 2022 году первомайские шествия прошли в большинстве крупных городов Сибири. В Новосибирске мероприятие запретили из-за коронавирусных ограничений. Одна из самых массовых акций прошла в Омске — в ней, по данным региональных властей, приняли участие около 19 тыс. человек. На прошлой неделе также стало известно об отмене акции «Бессмертный полк» в традиционном формате. Ранее региональные организаторы рассказывали „Ъ-Сибирь“ о подготовке к шествиям. В 2022 году акция собрала в Сибири не менее 1,1 млн участников.

Отмена первомайских шествий в регионах Сибири, по мнению президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, закономерна в контексте изменившейся общественно-политической ситуации: «Первомай у многих ассоциируется все-таки с коммунистическими символами — День труда, красные флаги». Рекомендации силовиков, по его мнению, тоже выглядят логично: «Еще год назад к нам беспилотники Украины не прилетали и не падали». Еще одной причиной для отмены первомайских шествий, по словам политолога, может быть то, что «само ощущение праздника у некоторых сейчас выключено». «У кого-то близкие служат, и они за них переживают. Люди предпочитают сейчас отдыхать не коллективно, а индивидуально»,— считает господин Гращенков.

Дарья Решетникова, Сергей Балин, Красноярск