МК: В Павловске сдетонировало самодельное устройство со взрывчаткой массой до 80 килограмм

На месте взрыва в Павловске в Санкт-Петербурге нашли разорвавшуюся бочку из-под моторного масла. Масса взрывчатки составляла 50-80 кг, сообщает 28 апреля «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в радиусе 150 м около ТЭЦ в Павловске сотрудники полиции нашли фрагменты разорванной бочки из-под моторного масла объемом 205 л. Предположительно, в ней находилось самодельное взрывное устройство. Оно содержало 50-80 кг взрывчатого вещества пониженной мощности.

Напомним, 26 апреля рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ произошел взрыв. Следствие предполагает, что рядом с котельной сработало самодельное взрывное устройство. На месте происшествия образовалась воронка. Данных о пострадавших не поступало. СК возбудил уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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