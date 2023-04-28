В Ярославле начали устанавливать доски для объявлений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доска для объявлений на остановке в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Доска для объявлений на остановке в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

«Их уже можно увидеть в центре. Например, на Богоявленской площади, напротив Волковского театра, на Советской улице, проспектах Ленина и Октября. Сегодня установка пройдёт в Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля»,— рассказал господин Молчанов.

Установить доски мэр потребовал на общегородском совещании, на котором власти говорили о борьбе с незаконными объявлениями.

«Мы надеемся, что это сделает Ярославль чище, отвадит рекламодателей от расклейки листовок на столбах и стенах остановок»,— пояснил мэр.

Антон Голицын