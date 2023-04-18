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Мэр Ярославля потребовал установить на улицах доски для размещения объявлений

Мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал установить на улицах города дополнительные доски для размещения объявлений. Об этом он заявил на общегородском совещании в мэрии.

Незаконное объявление в Ярославле

Незаконное объявление в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Незаконное объявление в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

В ходе совещания главы районных администраций отчитывались о борьбе с незаконным размещением объявлений в общественных местах. Административные комиссии накладывают штрафы на юридических и физических лиц, однако привлекать к ответственности расклейщиков и заказчиков рекламы сложно. Камеры видеонаблюдения не помогают установить личности расклейщиков, так как системы распознавания лиц в Ярославле нет.

«Нужно дополнительные места определить для размещения объявлений. Посмотреть, как они у нас выглядят, эти места, в каком-то едином стиле. Мне хотелось бы сделать это к нашим праздникам – к 1 мая, к 9 мая. Они должны быть красивыми, они должны быть в хороших местах. Не только в центральной части города»,— сказал Артем Молчанов.

По словам заммэра Елены Гудкевич, законные места для объявлений должны быть «на каждой остановке». Ранее правительство области заявило о старте кампании по борьбе с расклейкой незаконных объявлений в регионе.

Антон Голицын

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