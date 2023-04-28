Апелляция подтвердила право орловского завода Kerama Marazzi на использование спорного товарного знака

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции и не стал взыскивать 5 млн руб. с орловского производителя керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi за использование товарного знака. Это следует из судебной документации.

С иском к ООО «Керама Марацци» обратилась московская Ассоциация содействия созданию норм и правил «Экологическое строительство» («Экострой»). Помимо 5 млн руб. она также требовала «прекратить незаконное использование товарного знака №725666, удалив его с упаковки ранее выпущенных товаров и с сайта».

По данным Роспатента, правами на этот знак владеет британская компания Planet 2030 Ltd. Он был зарегистрирован в сентябре 2019 года, исключительное право на него действует до ноября 2028 года. Право пользования было предоставлено «Экострою».

Знак представляет из себя лепестки разных оттенков зеленого цвета и надпись RuGBC, которая расшифровывается как «Совет по экологическому строительству в России». На упаковках керамической плитки Kerama Marazzi напечатано схожее изображение с лепестками черного цвета. В первой инстанции завод предоставил «в качестве вещественных доказательств» в суд четыре такие коробки.

Об изменении планов Kerama Marazzi по расширению производства в Орле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Итальянцы откладывают плитку».

Александр Прытков

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