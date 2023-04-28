Прогноз: после майских праздников произойдет рост продаж курортной недвижимости

После высоких курортных сезонов традиционно наблюдается всплеск спроса на недвижимость в Сочи. Это связано с тем, что россияне, приехавшие на курорт на время отпуска, укрепляются в желании получить в собственность объект у моря. По данным администрации Краснодарского края, на майские праздники регион посетит около 500 тыс. человек, что также будет способствовать увеличению продаж в данном сегменте.

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Об этом коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт рассказала в своем выступлении на ежегодной конференции »Рынок недвижимости 2.0: перезапуск и новая реальность», организованной «Московским бизнес-клубом».

По ее словам, количество приезжающих в Краснодарский край туристов постоянно растет, и по итогам года эта цифра может составить 20 млн, превысив показатель 2022 года (17 млн).

«В нашей стране много регионов с холодным климатом, поэтому запрос у населения на жизнь на берегу теплого моря очень велик. Наша компания, создавая современные комфортабельные проекты в южных городах, отвечает на этот запрос и помогает клиентам воплотить их мечту в жизнь. Приобретая недвижимость на юге, помимо квартиры, они получают множество бонусов - в виде замечательного климата, развитой туристической инфраструктуры, экологии и гастрономии», — прокомментировала Ольга Нарт.

Федеральный девелопер «Неометрия» на сегодняшний день реализует в регионе проекты на территории Краснодара, Новороссийска, Сочи и Ростова-на-Дону. Как отметила эксперт, в данный момент рынок недвижимости Краснодарского края сопоставим с рынками Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. К нему проявляют интерес покупатели со всей России, и компания «Неометрия» развивает сервисы по удаленному и бесшовному заключению сделок, тем самым предоставляя клиенту возможность комфортно приобрести недвижимость из любого уголка страны.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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