Магазин Zara на Невском сменил вывеску

С бывшего магазина одежды Zara в доме Мертенса на Невском проспекте демонтировали вывеску магазина ритейлера Inditex. Об этом 9 апреля пишет «Фонтанка».

На Невском проспекте, 21 с витрин помещения убрали все маркировки закрывшегося флагманского магазина Zara. На их месте появилась вывеска нового российского бренда Maag, который был открыт в результате сделки inditex по продаже своих российских активов. Юридическое лицо испанской компании было продано АО «Новая мода».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первые обновленные магазины Zara откроются в апреле. Как отметили в компании, потребители смогут вернуть купленные в магазинах Zara вещи и подарочные сертификаты до 15 мая.

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