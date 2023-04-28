300 саженцев хвои — вклад в здоровое будущее

Традиция высаживать в Самарской области кедры относительно молодая, ей всего несколько лет. А в Новокуйбышевске эту идею активно поддерживают сотрудники Новокуйбышевского НПЗ НК «Роснефть» — участники всероссийской акции «Кедры России».



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Это красивое дерево живет сотни лет и является чемпионом по утилизации углекислого газа и обогащению воздуха кислородом. А ведь увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере является одной из тревожных экологических тенденций, с которой сегодня стараются бороться всеми возможными средствами. По совокупности полезных свойств и качеств в мире нет другого такого дерева, которое бы сравнилось с кедром — как для природы, так и для человека. Организаторы акции также отмечают, что кедровая защита от бактерий и вирусов нужна детям.

Именно поэтому регулярной высадке хвойных и, в частности, кедров нефтепереработчики, уделяют особое внимание как экологически ответственные, а еще и стратегически мыслящие.

Посадка — это вклад в здоровое будущее подрастающего поколения и всего города. Благодаря участию нефтепереработчиков в акции кедры появляются в Новокубышевске уже второй год подряд. Место посадки помогает выбрать администрация города. В этом году кедровый подарок решили сделать юному поколению.

300 саженцев кедра, сосны и елки, выращенных в Калининградском питомнике, волонтеры Новокуйбышевского НПЗ при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда» в Самаре, высадили в десяти дошкольных учреждениях Новокуйбышевска. Акция «Кедры России» стала настоящим экологическим праздником и для детей, и для взрослых. Высаживая деревья вместе, волонтеры стремятся дать детям новые знания об окружающем мире, научить любви к природе и ответственному отношению к ней с малых лет.

— Градообразующее предприятие оказывает большую помощь в озеленении городских территорий. Нынешняя акция помогает и в экологическом воспитании подрастающего поколения, — рассказала руководитель департамента экологии администрации Новокуйбышевска Ирина Вавилкина. — В прошлом году в рамках такой акции саженцы кедра были высажены в городском парке «Дубки», который посещают многие жители. В этом году в качестве посадочных мест мы выбрали территории образовательных учреждений. Их воспитанники и педагоги обеспечат молодым деревцам необходимый уход и, самое главное, их сохранность.

— Мы несем ответственность не только за свои предприятия, но и за город, в котором мы работаем. Наши сотрудники с огромным удовольствием участвуют в экологических акциях. У нас особенные эмоции от причастности к такому важному делу, осознания того, что ты делаешь доброе дело и для окружающей среды, и для детей. Посадка — это еще и своеобразный мастер-класс: наши сотрудники осваивают методику, которая увеличивает приживаемость саженцев, а также правила ухода за ними, чтобы деревцам было комфортно расти, — рассказала ведущий специалист отдела охраны окружающей среды предприятия Елизавета Кострицына. — Подобные акции с участием детей очень важны и с точки зрения экологического просвещения молодого поколения, которые будут в ответе за нашу природу в скором будущем. Они учат детей бережно относиться ко всему живому — не ломать ветки, не топтать, воспитывают желание сделать что-то полезное для природы.

Акция «Кедры России» — далеко не единственная инициатива, где участвуют нефтепереработчики, благодаря которым пополняется зеленый фонд Новокуйбышевска. Так, только в 2022 году при помощи волонтеров предприятия было высажено более 600 саженцев молодых деревьев в городском округе.

Осознанному экологическому поведению ребят учит еще одна акция нефтепереработчиков — экоуроки в школах и детском лагере им. Ю. А. Гагарина. На них приобретаются полезные навыки по раздельному сбору мусора для последующей переработки. Пополняет НПЗ и биоресурсы родной Волги. В 2022 году было выпущено более 100 тысяч мальков ценной стерляди, сазана и толстолобика. В этом году при участии НК НПЗ было разработано экотуристическое мобильное приложение «Самарская Лука», посвященное красоте и биологическому разнообразию родного края.