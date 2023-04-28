В Екатеринбурге из-за репетиции парада Победы в ночь 29 апреля перекроют шесть улиц

В ночь с 28 на 29 апреля в Екатеринбурге закроют движение по шести улицам из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиция парада

Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ Репетиция парада

Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ

С 20:00 до 04:00 проезд будет закрыт на улицах:

Проспект Ленина, от ул. Пушкина до ул. Хохрякова;

Ул. 8 Марта, от ул. Малышева до ул. Бориса Ельцина;

Ул. Бориса Ельцина, от ул. 8 Марта до ул. Бориса Ельцина, 10;

Ул. Вайнера, от ул. Антона Валека до проспекта Ленина;

Ул. Урицкого, от ул. Антона Валека до площади 1905 года;

Ул. Володарского, от ул. Антона Валека до площади 1905 года.

Ранее «Ъ-Урал» публиковал полное расписание перекрытий улиц на время подготовки к параду в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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