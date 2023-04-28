Лесничества Орска уличены в неготовности к пожароопасному сезону

План тушения лесных пожаров Центра пожаротушения и охраны лесов Оренбуржья и шести лесничеств на востоке региона не соответствует действующему законодательству и методическим рекомендациям. Нарушения выявила Орская межрайонная природоохранная прокуратура, сообщает надзорное ведомство.

По информации контрольного органа, руководители лесничеств неудовлетворительно организовали стратегическое планирование сил и средств пожаротушения и межведомственное взаимодействие. А приказы глав учреждений не отвечали действующим требованиям закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, установлено, что лесопожарные станции 1-3 типов Адамовского, Кваркенского и Кувандыкского управлений профильного центра недостаточно обеспечены лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, а также противопожарным снаряжением и инвентарем. По итогам проверок было объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушений законов.

Также прокуратура принесла шесть протестов на незаконные приказы руководителей учреждений, они рассмотрены и удовлетворены. Помимо прочего, было внесено семь представлений об устранении нарушений закона о пожарной безопасности в лесах.

В числе прочего 11 должностных лиц лесничеств привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее прокуратура выявила факты неготовности к пожароопасному периоду в других лесничаствах Оренбуржья.

Георгий Портнов