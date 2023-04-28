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Главный бухгалтер курского краеведческого музея оштрафована на 1,2 млн рублей за мошенничество

Ленинский райсуд Курска оштрафовал главного бухгалтера областного краеведческого музея Оксана Сергеева на 1,2 млн руб. за мошенничество о фиктивном трудоустройстве в учреждение (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Кроме того, заместитель главного бухгалтера Анна Мартынова получила 800 тыс. руб. штрафа, еще два соучастника Елена Ламкова и Сергей Мартынов — 700 и 600 тыс. Также с подсудимых взыскано более 1,4 млн ущерба, причиненный бюджету Курской области. Имена осужденных не раскрываются.

Как установил суд, фигуранты в 2017–2020 годах похитили более 2,4 млн руб.: главный бухгалтер и его заместитель фиктивно трудоустроили своих родственников на должности экономиста и инженера-программиста. Подсудимые пояснили, что «трудоустроены были официально, исполняли свои обязанности, за что получали зарплату». Представитель регионального министерства культуры отмечала, что ущерб не причинен, так как «сотрудники работали и получали зарплату».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован

О смене подрядчика на реконструкции исторического здания под краеведческий музей читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Иван Недокопов

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