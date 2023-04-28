Восемь черных кредиторов и нелегального оператора инвестплатформы разоблачили в Свердловской области

В Свердловской области за первый квартал 2023 года выявили девять финансовых нелегалов, сообщила пресс-служба уральского ГУ Банка России. Восемь из них — черные кредиторы, маскирующиеся под ломбарды или микрокредитные компании. Они предлагают оформлять займы, в том числе под залог имущества и под поручительство, и могут ссудить деньги и лицам с отрицательной кредитной историей.

Кроме того, выявлен один нелегальный оператор инвестиционной платформы — компания из Екатеринбурга, которая обещала желающим помощь в привлечении инвестиций или в размещении денег под «гарантированный высокий процент». Информация об этой компании доведена до правоохранительных органов.

Как говорится в сообщении ЦБ, проверить, легально ли работает финансовая компания, можно в справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Необходимо убедиться, что ее нет в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Напомним, на Урале расследуют дела о финансовой пирамиде. Как минимум четыре уголовных дела возбуждены по заявлениям инвесторов брокерской компании Boston Brokerage Group (BBG), созданной сыном бывшего ямальского судьи Николаем Кочкиным. По мнению адвоката потерпевших, он входил в доверие к людям и настаивал на вложении средств в компанию. Ущерб может достигать нескольких сотен миллионов рублей.

Диана Сунагатуллина

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