Лесничества Оренбуржья уличены в неготовности к пожароопасному периоду

Выявлены многочисленные нарушения законов в части подготовки к пожароопасному периоду 2023 года в Оренбуржье. В частности, в регионе ненадлежащим образом сформированы планы тушения лесных пожаров и не полностью обеспечены силы и средства для тушения огня. Нарушения выявила Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура.

В связи с этим должностные лица 21 ГКУ «Лесничество» Оренбургской области, нацпарка «Бузулукский бор», регионального Центра пожаротушения и охраны лесов, а также 20 крупных лесопользователей получили предостережения. Кроме того, прокуроры внесли руководителям лесничеств восемь представлений и возбудили административное дело о нарушении правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области, в Тольятти, произошел лесной пожар на площади 1 га. Это случилось в среду днем.

Георгий Портнов