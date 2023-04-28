В Рыбинске вступил в силу приговор директору судоверфи

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор директору ООО «Судостроительная верфь «Бэлл» Олегу Белкову, осужденному за контрабанду военных судов. Решение вынесено 25 апреля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Белков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Олег Белков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», за контрабанду двух патрульных десантных катеров директор судоверфи получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор Рыбинский городской суд вынес в феврале 2023 года. Вердикт обжаловала прокуратура, рассмотрение апелляционного представления в областном суде было назначено на 25 апреля.

«Судебный акт оставлен без изменения»,— отмечается на сайте Ярославского областного суда в карточке дела. Таким образом, приговор директору «Судостроительной верфи «Бэлл» Олегу Белкову вступил в законную силу.

Андрей Иванов