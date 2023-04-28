Bloomberg: расходы на военную помощь Украине обеспечили рост американской экономики

Возросшие расходы на оборону обеспечили около одной пятой экономического роста США по итогам первого квартала 2023 года. На их долю пришелся 21 базисный пункт из годового прироста ВВП на 1,1%. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет Минторговли США.

В период со второго квартала 2022 года по первый квартал 2023-го расходы на оборону в среднем обеспечили рост ВПП на 13 базисных пунктов. Аналитики Bloomberg отмечают, что в предыдущие пять кварталов сокращение госрасходов на оборону приводило к замедлению экономики США.

По итогам последних четырех кварталов ВВП США вырос в среднем на 1,6%. Bloomberg пишет, что устойчивость экономики, несмотря на жесткую политику Федеральной экономической системы, может объяснить рост трат на оборону после начала военной операции России на Украине. После начала конфликта США пересмотрели свою тактику производства вооружения не только для его передачи Украине, но и для его замещения в сокращающемся арсенале страны, отмечает агентство.

В этом году в бюджет США заложены траты на оборону в $816 млрд, что стало одним из самых высоких показателей в мирное время. Ожидается, что в 2024 году военный бюджет США будет еще больше.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2022 году мировые расходы на военные нужды достигли рекордные $2,224 трлн. На тройку лидеров — США, Китая и России — пришлось больше половины этой суммы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оборонный марш».

Олеся Павленко