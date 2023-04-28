Конкурс на монтаж 15 остановок и дорожных пунктов с бесплатным интернетом объявлен в Новосибирске

В Новосибирске объявлен открытый конкурс на право заключения 15 инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных пунктов, а также павильонов для оказания услуг дорожного сервиса с бесплатным интернетом и разъемом для зарядки мобильных. Заявки принимаются до 29 мая.

Исполнитель должен изготовить и установить павильоны в течение полугода после заключения договора. Победитель будет определен в течение 30 дней с даты подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств инвестора. По результатам реализации проекта инвестор получает в собственность павильон для оказания услуг дорожного сервиса, в муниципальную собственность поступают остановочные навесы, количество которых определяется по результатам конкурса, сказано в документации.

В августе прошлого года комиссия признала несостоявшимся конкурс по выбору инвестора на заключение концессии для создания сети комфортных остановок в Новосибирске. На конкурс не поступило ни одной заявки.

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Лолита Белова