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Коммерсантъ FM
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РБК: власти обсудили меры по сокращению числа получающих зарплату «в конверте»

Правительство рассматривает дополнительные меры по снижению уровня теневой занятости в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников стратегической сессии, которая состоялась 25 апреля. В частности, для минимизации тренда на зарплаты «в конвертах» предлагалось проводить мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных и установление KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях.

Как сообщили собеседники РБК, перед правительством поставлена задача по наращиванию благосостояния российских граждан, решить которую планируют в том числе за счет снижения теневой занятости. Необходимость реформ возникла, поскольку зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном, отмечает один из источников издания.

Снижать теневую занятость на федеральном уровне, по информации РБК, правительство планирует за счет использования бОльших данных для мониторинга компаний, а также проведения проверок организаций в случае обнаружения у них признаков теневой занятости. Для этой работы могут задействовать, в частности, Федеральную налоговую службу.

На региональном уровне снизить теневую занятость планируют за счет определения приоритетных отраслей с наибольшим риском теневой занятости и установления ежегодных целевых показателей ее снижения. Кроме того, правительство рассматривало меры поддержки компаний, которые платят белую зарплату.

В конце марта предприниматели отмечали, что соискатели вновь начали отказываться от белых зарплат. Такой запрос был характерен, в частности, для технических специалистов на рынке эксплуатации недвижимости. Как отмечали эксперты, благодаря тому, что часть гонорара выплачивается наличными в конверте, работникам удается скрывать свои истинные доходы от кредиторов.

Подробнее о том, почему кандидаты стали чаще просить выплачивать гонорар в конверте,— в материале «Ъ FM» «Белая зарплата теряет преимущество».

Милена Костерева

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