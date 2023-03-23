Белая зарплата теряет преимущество

Соискатели вновь стали отказываться от белых зарплат. Такой запрос характерен, в частности, для технических специалистов на рынке эксплуатации недвижимости, отмечают предприниматели. Благодаря тому, что часть гонорара выплачивается наличными в конверте, работники успешно скрывают свои истинные доходы от кредиторов. Насколько охотно бизнес соглашается на эти условия? И станет ли тенденция массовой? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Многие компании в описании вакансий указывают, что предлагают сотрудникам белую заплату и позиционируют это как свое преимущество. Соискатели же, оказывается, смотрят на это совсем иначе и, напротив, сами стремятся уйти в тень. С таким запросом столкнулась генеральный директор компании PRO Realty, которая оказывает услуги на рынке эксплуатации коммерческой недвижимости, Майя Грехова:

«Сейчас рынок принадлежит кандидату, а они приходят очень разные. Классных профессионалов мы стараемся удержать и бережем как зеницу ока. Однако, к моему удивлению, многие технические специалисты не хотят получать белую зарплату из-за долгов по кредитам, алиментам или банкротства. Мы отказываемся от таких самородков».

Собеседники “Ъ FM”, впрочем, отмечают, что это явление не массовое, хотя и ничтожным процент подобных запросов назвать они не готовы. Причем желание скрыться от выплаты алиментов или долгов по кредитам — не единственная причина, по которой работники готовы пойти на нарушение законодательства. Об этом рассказал партнер и руководитель HR-направления компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Григорий Финкельштейн:

«Многие сотрудники в сфере обслуживания зданий имеют проблемы с миграционным законодательством. Очень часто бывает, что оформлены одни люди, а платят другим. Возможно, среди каких-то слоев общества нецивилизованные способы работы распространены, но на производствах — почти никогда».

Есть ли основания полагать, что число желающих получать зарплату в конверте в ближайшее время вырастет? Управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова ожидает, что мотивации для ухода в тень в последний год действительно стало больше, и работодателям не стоит удивляться подобным запросам:

«Из-за снижения уровня вознаграждения сотрудники могут сами просить переводить часть зарплаты в серую схему, чтобы за счет этого увеличить доход. Но работодатели на такое соглашаются очень редко. С точки зрения Трудового кодекса, у государства очень сильные рычаги контроля при любых расследованиях о выплатах, и правда будет на стороне сотрудника. Нарушитель — всегда работодатель».

По словам собеседников “Ъ FM”, бизнес готов идти на поводу у сотрудника в этом вопросе лишь в том случае, если риски попасть в поле зрения надзорных органов относительно невелики, а необходимость сэкономить на налогах— если не вопрос выживания, то как минимум залог комфортного существования. Как правило, подобные схемы практикуют стартапы. Всего же, по данным аналитиков HeadHunter, зарплату в конверте в России получают порядка 30% работников.

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