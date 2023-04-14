Воронежское КБХА объявило поиски подрядчика для техперевооружения производства ракетных двигателей за 1,2 млрд рублей

Воронежское АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения) ищет подрядчика на реконструкцию и техперевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства ракетных двигателей РД0124А и РД0146Д за 1,2 млрд руб. Об этом сообщает издание De facto. Подведение итогов торгов намечено на 21 апреля.

Победитель должен будет выполнить работы на трех площадках в разных частях Воронежа. Источник финансирования — бюджетные средства. Завершить проект нужно будет до ноября 2024 года. При этом некоторая часть работ по проекту уже выполнена, следует из документов, новый подрядчик должен будет их завершить.

В прошлом году КБХА выбрало подрядчиков на масштабное техперевооружение для создания объединенного производства. Основным подрядчиков является «Нагваль стройтех» — прошлым летом с московской компанией был подписан контракт на 5,7 млрд руб. Подрядчиком на втором этапе этих работ является казанское ООО «Грэйтстрой». Техническим заказчиком по обоим этапам является ООО «Гарантстрой». Общая цена контрактов составила 9,2 млрд руб.

На базе КБХА с 2019 года создается объединенный Воронежский центр ракетного двигателестроения. Ранее заявлялось, что работы по его организации должны закончиться к 2027 году. В рамках создания центра, в частности, в 2019 году КБХА объединилось с воронежским мехзаводом.

О том, как начинался поиск подрядчиков для создания объединенной промышленной площадки Воронежского центра ракетного двигателестроения — в публикации «Ъ-Черноземье».

Валерия Розбот