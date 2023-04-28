В Курганской области снята угроза перехода пожаров на населенные пункты

На утро 28 апреля в Курганской области удалось снять угрозу перехода природных пожаров на населенные пункты. Ликвидация возгораний в нескольких муниципалитетах продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, общая группировка сил и средства, которые сейчас борются с пожарами составляет 438 человек и 122 единицы техники. Прибыли дополнительные силы МЧС из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра, также утром приземлился самолет-амфибия БЕ-200 ЧС. Они будут работать в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах.

По данным губернатора Курганской области Вадима Шумкова, локализованы пожары в Белозерском и Варгашинском округах. С крупными возгораниями борются в Шатровском и Мишкинском округах.

Пожар в деревне Логоушка в Кетовском районе, из-за которого сгорело более 20 домов, удалось локализовать около полуночи. В четыре утра было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 90 га. Также ночью потушили пожар в курганском микрорайоне Утяк.