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В деревне под Курганом пожар охватил десятки домов

Деревня Логоушка Кетовского округа (Курганская область) охвачена пожаром. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, горят два десятка жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. кв. м. Также огонь распространился на сухую растительность на площади 80 га.

По данным ведомства, на место пожара вылетел вертолет Ми-8, задействованы группировки огнеборцев из Тюменской и Челябинской областей. Региональное управление ГИБДД информирует, что на территории округа действует режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Вадим Шумков в telegram-канале сообщил, что жители Логоушки эвакуированы в пункт временного размещения в профилакторий Курганской государственной сельхозакадемии в селе Лесниково. По словам главы региона, он попросил руководство МЧС выделить дополнительную помощь.

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