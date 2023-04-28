Толстой: сборы российских кинотеатров с начала 2023 года превысили допандемийные показатели

Советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что с начала 2023 года сборы российских кинотеатров превысили допандемийные показатели 2019 года. По его мнению, на данный момент принимать меры поддержки кинотеатров не требуется.

«Сборы с 1 января 2023 года превышают уровень 2019 года <...> Такой доходности, как за почти 4 месяца этого года, не было даже в допандемийный период»,— сказал Владимир Толстой «Интерфаксу».

«Пока нет»,— добавил он в ответ на вопрос нужны ли сейчас меры господдержки кинотеатрам. Господин Толстой добавил, что в случае необходимости власти готовы рассмотреть подобные инициативы.

Ранее СМИ сообщали, что по итогам 2022 года выручка российских кинотеатров упала почти в два раза после ухода иностранных киностудий из страны. Министр культуры России Ольга Любимова говорила, что киносборы в первые два месяца 2022 года составили 13,1 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского кинопроката, который превысил объем сборов за весь допандемийный 2019 год — 11,7 млрд руб.

Олеся Павленко