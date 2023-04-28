Карацев вышел во второй круг турнира серии Masters в Мадриде

Россиянин Аслан Карацев обыграл серба Ласло Дьере в первом круге теннисного турнира серии Masters в Мадриде. Их матч продлился 2 ч 1 мин и закончился со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу российского спортсмена.

Во втором круге Карацев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом. Они уже встречались в апреле в третьем круге теннисного турнира в Мюнхене, тогда российский теннисист проиграл со сетом 2:6, 0:6.

29-летний Карацев сейчас занимает 121-ю строчку в рейтинге ATP. Его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. Призовой фонд турнира в Мадриде превышает €7,7 млн.

Лаура Кеффер